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В Екатеринбурге инкассатор сбежал с миллионом рублей11 января в 19:48

  • Текст

Его ищут.

В Екатеринбурге ищут инкассатора, пропавшего с 1 миллионом рублей.

Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков, инцидент произошел 10 января 2018 года на улице Уральской. Сообщение о хищении денежных средств поступило в отдел полиции №3. В совершении преступления подозревается один из сотрудников инкассаторской организации.

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