Узбекская проститутка зарезала клиента-школьникаСегодня в 09:39
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Не поделил ее с друзьями.
В Узбекистане проститутка зарезала своего 16-летнего клиента. Инцидент произошел 2 января в Сурхандарьинской области, передает "Радио Озодлик".
В тот день трое подростков, учащихся в одной из средних школ Денауского района, отправились к местной проститутке. По словам активиста районного Союза молодежи Узбекистана, рассказавшего журналистам о случившемся, в жилище "ночной бабочки" произошла ссора. Юные клиенты не смогли поделить женщину, после чего один из 9-классников нецензурно обругал ее.
Разозлившаяся дама достала кухонный нож и ударила им подростка в сердце. Мальчик умер на месте: прибывшим врачам оставалось подтвердить факт смерти, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что ранее 27-летнюю обвиняемую уже штрафовали за содержание публичного дома. Предположительно, с убитым школьником проститутка познакомилась на работе: они оба трудились в ресторане "Сарбон".
Расследование ведется по факту умышленного убийства. За него женщине может грозить 10-15 лет тюрьмы.
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