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Банда туркменов охотилась на студентов-соотечественниковСегодня в 11:14

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В Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге накрыли банду из Туркмении. Ее лидер, 24-летний Азибек Бекниязов, создал этническую группировку "с целью совершения преступлений против собственности студентов из Туркменистана", передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам уголовного дела, в банде числились также 25-летний Санжар Мадраимов, 29-летний Мерген Какаев и 26-летний Довлет Клычев. Следователи считают, что планировать преступления задержанные иностранцы начали еще в июле 2016 года.

В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что задержанные в сентябре-октябре 2017 года в Ленинградской области совершили два вымогательства и одно разбойной нападение. Кроме того, 7 сентября злоумышленники пытались убить двоих человек.

Стоит отметить, что Бекниязову, Какаеву и Клычеву ранее уже было предъявлено обвинение за совершенные преступления в Ленинградской области. В ближайшее время им "добавят" статью за бандитизм.

Сейчас следователи проверяют, причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям.

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