За 1,5 миллиона.

В Москве задержали двух уроженок Челябинска по подозрению в продаже 13-летней девочки в секс-рабство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР, женщины рассчитывали получить за школьницу 1,5 миллиона рублей. 10 января 2018 года они встретились с покупателем в одном из столичных ресторанов. Челябинок задержали при получении денег.

Женщины вину признали частично. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об аресте.