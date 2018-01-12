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В Челябинске тренер МВД заработал 19 миллионов на спортсменахСегодня в 15:17

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Он отделался "условкой".

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему старшему тренеру спортивной команды Уральского командования внутренних войск МВД РФ. Юрий Воробьев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе ОПГ. Ему назначили 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По данным следствия, в течение шести лет Воробьев получил довольствие за 32 военнослужащих-спортсменов на 16,3 миллиона рублей. Кроме того, он присвоил 2,6 миллиона рублей за 110 фиктивных командировок.

Воробьев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и раскаялся. Это послужило основанием для вынесения более мягкого наказания.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

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