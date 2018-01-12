Отказавшую в "добавке".

Жителя поселка Аманкарагай (Казахстан) подозревают в убийстве пожилой соседки. Следствие считает, что 28-летний житель Костанайской области ограбил и убил пенсионерку в ночь на 1 января 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Предположительно, около двух часов ночи пьяный злоумышленник пришел к соседке и стал просить "добавки" спиртного. Не получив желаемого, он набросился на женщину и задушил ее, а затем украл из дома два сотовых телефона.

Чтобы замести следы, мужчина поджег дом, пишет местное издание "Наша газета". Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.