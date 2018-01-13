Его подозревали в подглядывании.

Екатеринбургские полицейские задержали мужчину, которого чиновницы МУГИСО заподозрили в подглядывании за ними в туалете. После допроса его отпустили.

"Вчера поступило сообщение о том, что там мужчина подглядывает за женщинами в туалете. Его доставили в отдел полиции. По словам мужчины, он зашел с улицы в туалет по естественной надобности и перепутал помещения. Никакой техники при нем и в туалете не обнаружено. Оснований для задержания не было, проводится проверка", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель городского УМВД Евгений Крюков.

Сами чиновницы утверждают, что в унитаз была вмонтирована камера. Однако полицейские их не нашли. "Нигде никаких записывающих устройств не было", - пояснил Е.Крюков.

Подобная история в сентябре 2017 года произошла в Красноуфимске. Депутат Андрей Мерзляков установил камеру в туалете подконтрольного ему МУП "Энергосервис". Он заявил, что таким образом пытался вычислить "крота", и не учел, что на видео попадут интимные подробности. В конце декабря суд постановил прекратить уголовное дело - народный избранник раскаялся в содеянном.

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