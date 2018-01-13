Мужчина в больнице.

23-летнего жителя села Когалы (Казахстан) подозревают в нападении на собственного отца. Предположительно, в драке молодой человек пробил родственнику череп мясорубкой.

Установлено, что во время семейного конфликта сын, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, ударил отца по голове кухонным прибором. Сейчас его изъяли полицейские: улику они приобщили к делу, передает "Уралинформбюро".

Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью помещен под стражу. Ведется досудебное расследование, сообщает Arnapress.