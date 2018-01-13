В Подмосковье ревнивец перерезал горло жене 12 января в 17:10
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Тело убитой нашел их сын.
В подмосковной деревне Голубое (Солнечногорский район) местный житель 50 раз пырнул жену ножом и перерезал ей горло от уха до уха. Тело убитой обнаружил ее 7-летний сын, пишет издание "Подмосковье сегодня".
По имеющимся данным, 38-летнего мужчину толкнула на этот шаг ревность - он заподозрил супругу в связи с крестником, который летом 2017 года вернулся из армии. В тот период злоумышленник вывез жену в лес и угрожал ей ножом, однако убивать не стал.
Женщина написала заявление в полицию и начала готовить документы на развод, однако правоохранители просили потерпевшую не давать ход делу. Спустя некоторое время сын сообщил матери, что отец настраивает его против нее.
Вечером 4 января 2018 года женщина уложила ребенка спать. Наутро сын обнаружил окровавленное тело матери. Около 2 часов первоклассник звонил отцу, а когда тот взял трубку, сообщил ему, что "мама порезалась и спит".
Подозреваемый арестован. Полицейские передали ребенка его родителям, а не матери убитой, передает "Уралинформбюро".
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