Казахстанец откусил 3-летней падчерице нос12 января в 17:44
- Текст
Возбуждено уголовное дело.
Жителя Алматинской области (Казахстан) подозревают в издевательстве над 3-летней падчерицей. Правоохранители считают, что 31-летний мужчина откусил малышке кончик носа.
Об инциденте на своей странице в Instagram рассказала местная журналистка Гульмира Абыкай. По ее словам, девочка 20 дней лежала в больнице под наблюдением медиков, передает "Уралинформбюро".
В полицию обратилась мать пострадавшей: заявление было подано еще 25 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый оказался дважды судим - за грабеж и попытку изнасилования.
"По указанному факту назначены необходимые экспертизы, досудебное расследование находится в производстве сотрудников Талгарского РУВД. На время расследования в отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". Другими словами, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде", — цитирует представителя алматинской областной полиции Кобейхана Нурахмета Sputnik.
Стоит отметить, что через пару месяцев девочка вновь придет к врачам на осмотр для решения вопроса о пластике носа. Если рана достаточно затянется, на пластическую операцию 3-летнюю малышку направят бесплатно в плановом порядке.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
12 января в 19:15
Российским полицейским урезали список стран для отдыха
До тринадцати.12 января в 18:43
Екатеринбург отрепетирует празднование 300-летнего юбилея
В свой 295-й день рождения.12 января в 18:25
Свердловчане проголосуют за приоритетные объекты благоустройства
Уж в марте 2018-го.12 января в 18:17
Екатеринбуржцы сами выберут кандидатов в депутаты гордумы
От "Единой России".12 января в 17:56
Свердловский депутат поддержал мужской монастырь
Рублем.12 января в 17:48
В Екатеринбурге появятся новые "выделенки"
В 14 местах.12 января в 17:44
Казахстанец откусил 3-летней падчерице нос
Возбуждено уголовное дело.12 января в 17:37
Уралмашевские шламоотстойники возвращают Екатеринбургу
Для УГМК?12 января в 17:20
Пьяный югорчанин выстрелил в полицейского из сигнальной ракетницы
Ему грозит 5 лет.12 января в 17:17
Жизнью Екатеринбурга будет "рулить" Единый центр
Начиная с марта 2018 года.12 января в 17:10
В Подмосковье ревнивец перерезал горло жене
Тело убитой нашел их сын.12 января в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".12 января в 16:55
Выпускник ЧЛУГА из Екатеринбурга вернет себе пилотское удостоверение
Через суд.12 января в 16:49
Казахстанец проломил отцу череп мясорубкой
Мужчина в больнице.12 января в 16:45
Стивена Сигала обвинили в очередном изнасиловании
Теперь - актриса Регина Саймонс.
Главные новости
- 12 января в 18:17Екатеринбуржцы сами выберут кандидатов в депутаты гордумы
- 12 января в 17:37Уралмашевские шламоотстойники возвращают Екатеринбургу
- 12 января в 16:17"Учительские" деньги вновь не дошли до курганских педагогов
- 12 января в 15:41ЧЛУГА проиграло вторую схватку с Росавиацией
- 12 января в 14:52Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?