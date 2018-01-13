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Казахстанец откусил 3-летней падчерице нос12 января в 17:44

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Возбуждено уголовное дело.

Жителя Алматинской области (Казахстан) подозревают в издевательстве над 3-летней падчерицей. Правоохранители считают, что 31-летний мужчина откусил малышке кончик носа.

Об инциденте на своей странице в Instagram рассказала местная журналистка Гульмира Абыкай. По ее словам, девочка 20 дней лежала в больнице под наблюдением медиков, передает "Уралинформбюро".

В полицию обратилась мать пострадавшей: заявление было подано еще 25 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый оказался дважды судим - за грабеж и попытку изнасилования.

"По указанному факту назначены необходимые экспертизы, досудебное расследование находится в производстве сотрудников Талгарского РУВД. На время расследования в отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". Другими словами, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде", — цитирует представителя алматинской областной полиции Кобейхана Нурахмета Sputnik.

Стоит отметить, что через пару месяцев девочка вновь придет к врачам на осмотр для решения вопроса о пластике носа. Если рана достаточно затянется, на пластическую операцию 3-летнюю малышку направят бесплатно в плановом порядке.

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