Ему грозит 5 лет.

В ночь на 12 января 2018 года пьяный житель Нефтеюганска выстрелил в инспектора ДПС из сигнальной ракетницы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, 48-летний мужчина управлял Iran Khodro Samand. Его остановили полицейские, однако предъявить права и документы на машину нарушитель не смог - он оставил их дома. Во время составления административного протокола мужчина неожиданно достал из внутреннего кармана охотничью сигнальную ракету и выстрелил.

Один из сотрудников ДПС получил ушиб и ожог плеча.

Проводится служебная проверка. Материал будет передан в следственные органы.