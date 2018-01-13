Пьяный югорчанин выстрелил в полицейского из сигнальной ракетницы12 января в 17:20
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Ему грозит 5 лет.
В ночь на 12 января 2018 года пьяный житель Нефтеюганска выстрелил в инспектора ДПС из сигнальной ракетницы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского УМВД, 48-летний мужчина управлял Iran Khodro Samand. Его остановили полицейские, однако предъявить права и документы на машину нарушитель не смог - он оставил их дома. Во время составления административного протокола мужчина неожиданно достал из внутреннего кармана охотничью сигнальную ракету и выстрелил.
Один из сотрудников ДПС получил ушиб и ожог плеча.
Проводится служебная проверка. Материал будет передан в следственные органы.
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