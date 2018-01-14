И везут в Ханты-Мансийск.

Сотрудники уголовного розыска 13 января в Кургане задержали Рудоба Мухторова. Его подозревают в убийстве начальника казачьего штаба в Ханты-Мансийске Александра Лаврова.

Мухторова доставят в югорскую столицу для проведения следственных действий. Ходатайство об аресте подозреваемого направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра. Ход расследования под личный контроль взял руководитель следственного управления Анвар Ахмедзянов.

Фрагменты тела Лаврова были обнаружены 25 декабря 2017 года в сугробе недалеко от Центра искусств для одаренных детей Севера. "По данным следствия, 17 декабря 2017 года в доме народного творчества состоялось собрание представителей казачьего сообщества. После мероприятия Александр Лавров остался в здании, где также находился охранник - Рудоба Мухторова. Из показаний свидетелей, присутствовавших в тот день на собрании, следует, что Мухторов накануне вступил в казачье движение и вечером 17 декабря находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что произошло в тот вечер между подозреваемым и потерпевшим, после того, как все участники собрания разошлись, еще предстоит выяснить следователям СКР", - подчеркнули в ведомстве.

По данным супруги погибшего Ирины Пушистовой, в Кургане у Мухторова живут родственники. До происшествия он год жил в ханты-мансийском Центре искусств и работал там охранником.

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