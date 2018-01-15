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Глава СКР Бастрыкин раскрыл "убийственную" статистикуСегодня в 10:07

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За 2017 год.

Раскрываемость убийств в России впервые превысила 93%, а изнасилований – 98%. Данные за 2017 год привел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Больше всего преступлений за первое полугодие 2017-го было зарегистрировано в Москве и Московской области - 82 400 и 50 500 соответственно. По оценке Бастрыкина, на качестве досудебного производства позитивно отразилось разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия.

Глава СКР также озвучил данные по коррупционным преступлениям. В минувшем году в ведомство поступило почти 23 000 сообщений, по результатам проверок возбуждено 14 500 уголовных дел. Чаще других фигурантами дел о коррупции становились чиновники и правоохранители, передает "Уралинформбюро".

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