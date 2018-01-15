И угрозы для чиновников.

В брошенном микроавтобусе на одной из улиц мексиканского города Халапа нашли расчлененные останки девяти человек. Злоумышленники также оставили послания с угрозами руководству министерства общественной безопасности штата Веракрус, сообщает телеканал Televisa.

Полиция уже ведет расследование по факту убийства. Личности преступников устанавливаются.

Стоит отметить, что в 2017 году в Мексике было совершено больше всего преступлений за последние десять лет. 11 января глава МВД страны Мигель Анхель Осорио Чонг объявил об отставке, передает "Уралинформбюро".