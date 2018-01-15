За коммунальные услуги.

Директор управляющей компании в Лесном подозревается в причинении имущественного вреда ресурсоснабжающей организации. Прокуратура города направила его дело в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

С августа 2015-го по июль 2016 года горожане переводили на счет УК деньги за отопление, питьевую воду, услуги водоотведения и газоснабжения. Но директор предприятия не перечислил средства поставщику коммунальных услуг. Всего до ресурсоснабжающей организации не дошли 48 миллионов.

Директору УК грозит до пяти лет лишения свободы.