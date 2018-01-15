За миллионные растраты.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор местным жителям Сергею Пушкарских, Маргарите Кудрявцевой и Владимиру Соловьеву. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, пособничестве в мошенничестве и пособничестве в покушении на мошенничество. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2011 году Пушкарских изготовил фиктивные выписки о выделении ему и пособникам из совхоза имени Калинина нескольких земельных участков. Позднее земля была продана, а вырученные средства аферисты забрали себе.

"В результате действий указанных лиц департамент имущественных отношений Тюменской области в 2011 году лишился шести земельных участков в Тюмени общей площадью 13 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 11,5 миллиона рублей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пушкарских проведет четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кудрявцева и Соловьев приговорены к условным срокам - три года и два года соответственно.