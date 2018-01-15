Ямалец задержан.

В столице Ямала задержан 27-летний мужчина по подозрению в убийстве своего трехмесячного ребенка. Тело девочки обнаружено в квартире одного из домов Салехарда 14 января.

На голове у ребенка были синяки и ссадины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Возбуждено уголовное дело. Назначены криминалистические экспертизы.

Семья на учете в органах опеки не стояла.