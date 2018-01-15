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Поножовщину в пермской школе устроили подросткиСегодня в 12:29

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Возбуждено дело.

По факту поножовщины в пермской школе №127 возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 15 января подрались двое школьников. При себе у подростков были ножи. Учащихся пытались разнять педагоги и другие школьники. В результате ранения получили один из учителей и несколько подростков.

Пострадавших госпитализировали. Их точное число выясняется. По неофициальным данным, среди раненых девять четвероклассников.


Фото: vk.com/podslushanoperm

В настоящее время занятия в школе приостановлены. Все ученики и педагоги эвакуированы.

Подозреваемых задержали. В ближайшее время их допросят.

Тем временем, местные жители подвергают сомнению версию о драке. "Бред про драку учеников!!!...моя подруга работает в Ките, лично разговаривала с детьми, что прибежали раздетые, напуганные! 4"Б" класс... во время урока ворвались два подростка, пытались перерезать горло учителю а затем набросились на детей... учитель в реанимации, из Кита троих детей увезли на скорой", - пишет Ксения Верхоланцева в группе "Мой город - Пермь" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

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