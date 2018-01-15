Под подозрением сосед.

В городе Текели (Казахстан) задержали подозреваемого в убийстве 60-летней местной жительницы. Следователи считают, что сосед пенсионерки задушил ее шнурком от ботинка, передает "Уралинформбюро".

Тело женщины обнаружили 2 января. На трупе не было признаков насильственной смерти: сначала медики предположили, что пожилая дама умерла от сердечного заболевания. Однако позднее выяснилось, что причиной стало удушение, пишет Sputnik.

Подозреваемым стал сосед потерпевшей. Согласно его показаниям, пенсионерку мужчина задушил после бытовой ссоры.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.