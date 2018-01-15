Он разбился в ДТП.

По факту ДТП на югорской трассе, в котором погиб начальник ОБЭП по Пыть-Яху Евгений Яковлев, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Страшная авария произошла утром 14 января на 723-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail, которым управлял полицейский, и фура Freightliner. От удара большегруз опрокинулся, а внедорожник превратился в груду металла.

Известно, что Яковлел направлялся из Нефтеюганска к месту службы в Пыть-Ях.

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