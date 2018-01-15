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Югорского застройщика будут судить за хищение 16 миллионов у дольщиковСегодня в 16:58

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И невыплату зарплаты.

В Югре директор "Строительно-монтажного предприятия-68" ("СМП-68") предстанет перед судом. Его обвиняют в невыплате зарплаты, мошенничестве, растрате, злоупотреблении полномочиями и злостном неисполнении судебного решения.

По данным следствия, в 2014 и 2016 годах он похитил 15,8 миллиона рублей дольщиков, предназначенных для строительства двух жилых домов в Лангепасе. Кроме того, директор задолжал своим сотрудникам свыше 680 тысяч рублей зарплаты.

Обвиняемый находится под домашним арестом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югра. Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, на имущество предприятия наложен арест на сумму 32 миллиона рублей.

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