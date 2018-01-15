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На Среднем Урале поймали серийного маньякаСегодня в 16:36

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Он орудовал четверть века.

В Полевском арестовали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве, изнасилованиях (в том числе несовершеннолетеней), грабеже и разбое.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, первое преступление злоумышленник совершил в декабре 1992 года в Екатеринбурге. Он изнасиловал 15-летнюю девушку в парке у дома на Сибирском тракте. В декабре 2009 года мужчина расправился с женщиной, которая возвращалась домой с работы. Ее труп нашли на территории Октябрьского района. В сентябре 2014-го подозреваемый попытался изнасиловать свердловчанку, но ей удалось отбиться.

Всех своих жертв злоумышленник грабил.

Изначально уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в разных районах города в разное время. Личность подозреваемого долгое время не удавалось установить - преступления были совершены в условиях неочевидности.

В ходе расследования было проверено более 7 000 мужчин, допрошено более тысячи свидетелей. На основании имеющихся примет был составлен фоторобот.

Подозреваемый был задержан 11 января 2018 года в Полевском. Ранее он был судим за убийство, ряд изнасилований и несколько разбойных нападений (освободился в 2009 году).

В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к иным преступлениям. Мужчину проверят на вменяемость.

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