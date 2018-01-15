Из Белоруссии, Таджикистана и России.

Сотрудники полиции задержали пять граждан России, Белоруссии и Таджикистана, организовавших работу международной наркогруппировки, действующей на территории РФ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МВД РФ.

У злоумышленников изъяли более шести килограммов героина на сумму более 11 миллионов рублей.

Операцию по пресечению деятельности группировки совместно проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, УНК ГУ УМВД России по Челябинской области, ОУР ОМВД России по району Кунцево города Москвы и ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье о незаконном обороте наркотиков, совершенном группой, в особо крупном размере. Задержанные находятся под стражей.