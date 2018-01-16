Являясь во снах.

Житель Уштобе (Казахстан) признался в убийстве дяди. Злоумышленник рассказал полицейским, что жертва снилась ему и лишила покоя, передает "Уралинформбюро".

По данным правоохранителей, 12 января 27-летний мужчина позвонил на горячую линию полиции и заявил, что хочет признаться тяжком преступлении. Он объяснил, что 16 апреля 2017 года, поругавшись собственным дядей, зарезал его и спрятал тело в подвале.

Осмотрев дом горе-племяника, следователи нашли в нем полуразложившийся труп с признаками насильственной смерти, пишет Sputnik.

Также выяснилось, что печально закончившаяся ссора возникла во время совместной пьянки.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.