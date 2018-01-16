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Казахстанца подозревают в попытке изнасилования школьницыСегодня в 10:40

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Мужчину искали 3 дня.

В Западно-Казахстанской области полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки. Мужчину искали трое суток по всему Чингирлаускому району, в одном из сел которого и произошел инцидент, передает "Уралинформбюро".

Согласно ориентировке, которую распространяли правоохранители, вечером 10 января неизвестный мужчина 35-40 лет пытался изнасиловать ученицу 7 класса. Кроме того, он украл у девочки телефон, а затем сбежал с места преступления.

Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый местный житель, пишет Tengrinews.kz.

Чтобы задержать злоумышленника, полиция оцепила весь район и выставила патрули на трассах Чингирлау – Уральск и Чингирлау – Актобе.

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