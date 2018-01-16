Для войны в Сирии.

32-летний гражданин Таджикистана, который сейчас находится в одной из колоний Ярославской области по приговору за изнасилование и хищения, увеличил свой срок на десять лет.

Мужчину признали виновным в возбуждении межнациональной ненависти, публичном оправдании терроризма, а также призывах к нему, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Суд установил, что в мае 2017 года иностранец показывал сокамерникам видео, возбуждающее ненависть и вражду к определенной группе лиц по религиозному признаку. Желая привлечь к совершению преступлений наибольшее число последователей ислама, подсудимый завербовал одного из "соседей" для участия в запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.

После освобождения из колонии "ученик" таджикистанца должен был приехать в Сирию и вступить в ряды боевиков, чтобы "принять участие в свержении легитимной власти Сирийской Арабской Республики". После этого, по плану, террорист продолжил бы свою нелегальную деятельность в России.

Коллегия из трех судей Московского окружного военного суда приговорила вербовщика к десяти годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.