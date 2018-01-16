И черенком от лопаты.

В Энгельсе задержали 51-летнюю местную жительницу, которая до смерти избила мать. Ей предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, трагедия произошла утром 12 января 2018 года. Обвиняемая взбесилась из-за того, что не могла поднять 80-летнюю мать с пола. Дочь ударила пенсионерку 40 раз тапком, а затем начала бить ее черенком от лопаты. Через некоторое время пожилая женщина скончалась.

Обвиняемая вину признала. В настоящее время решается вопрос об ее аресте.