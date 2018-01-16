Возбуждено головное дело.

В Новом Уренгое 41-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство знакомого. В ночь на 17 декабря двое мужчин в гостях у подруги поссорились из-за разных предпочтений в единоборствах.

После драки ранее судимый обвиняемый пошел за соперником в ванну и нанес ему семь ножевых ранений. 30-летний пострадавший смог отразить атаку. Сейчас он получает медицинскую помощь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО

Обвиняемый задержан. Мужчина не раскаивается, и сотрудничать со следствием отказывается. Ямальские следователи возбудили уголовное дело.