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Ямалец едва не зарезал приятеля в споре о единоборствахСегодня в 12:50

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Возбуждено головное дело.

В Новом Уренгое 41-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство знакомого. В ночь на 17 декабря двое мужчин в гостях у подруги поссорились из-за разных предпочтений в единоборствах.

После драки ранее судимый обвиняемый пошел за соперником в ванну и нанес ему семь ножевых ранений. 30-летний пострадавший смог отразить атаку. Сейчас он получает медицинскую помощь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО

Обвиняемый задержан. Мужчина не раскаивается, и сотрудничать со следствием отказывается. Ямальские следователи возбудили уголовное дело.

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