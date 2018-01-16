Его задержали.

55-летнего жителя Каслинского района заподозрили в истязании 5-летнего сына.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, мужчина в течение 2017 года неоднократно бил ребенка. Следует отметить, что мальчик страдает рядом хронических заболеваний. В настоящее время дошкольник находится в социальном реабилитационном центре.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Кроме того, его могут лишить родительских прав.