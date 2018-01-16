×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Неизвестные похитили казахстанца и избили арматурой на кладбищеСегодня в 13:53

  • Текст

Требовали денег.

В январские праздники в Атырау (Казахстан) 28-летнего местного жителя похитили двое неизвестных. Они увезли мужчину на кладбище, где около двух часов избивали его арматурой и требовали 600 000 тенге (около 102 000 рублей). После этого злоумышленники привезли пострадавшего обратно в город, где выбросили на улицу, передает "Уралинформбюро".

Через несколько дней похитителей вычислила полиция. Ими оказались двое ранее судимых жителей Атырау, "являющиеся приверженцами деструктивных религиозных течений", сообщает местное издание ATPress.kz.

Оперативники выяснили, что подозреваемые уехали из Атырау на поезде и планировали сбежать из страны в Киргизию. Задержали похитителей в Туркестане.

Сейчас мужчины находятся под стражей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×