Требовали денег.

В январские праздники в Атырау (Казахстан) 28-летнего местного жителя похитили двое неизвестных. Они увезли мужчину на кладбище, где около двух часов избивали его арматурой и требовали 600 000 тенге (около 102 000 рублей). После этого злоумышленники привезли пострадавшего обратно в город, где выбросили на улицу, передает "Уралинформбюро".

Через несколько дней похитителей вычислила полиция. Ими оказались двое ранее судимых жителей Атырау, "являющиеся приверженцами деструктивных религиозных течений", сообщает местное издание ATPress.kz.

Оперативники выяснили, что подозреваемые уехали из Атырау на поезде и планировали сбежать из страны в Киргизию. Задержали похитителей в Туркестане.

Сейчас мужчины находятся под стражей.