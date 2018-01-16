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Рецидивиста из Екатеринбурга будут судить за угрозу убийством Сегодня в 16:13

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Разбой, грабеж и кражу.

В суд передано уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Екатеринбурга. Он обвиняется в покушении на убийство, разбое, краже и грабеже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, мужчина неоднократно отбывал наказание за разбои, кражи, угоны. Освободившись из колонии, он совершил новую кражу, за что суд ограничил ему свободу. Спустя две недели после вынесения приговора он совершил серию новых преступлений на территории Дзержинского район Перми.

В конце сентября 2017 года подсудимый через незапертую дверь проник в квартиру 93-летней пенсионерки и начал душить ее. Крики потерпевшей услышали соседи, которые вызвали полицию. Преступника задержали на месте.

В ходе расследования дела выяснилось, что за день до разбойного нападения на пенсионерку злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, которая ждала на остановке автобус. Он похитил у потерпевшей серебряные кольца и деньги.

Затем подсудимый подошел к прохожему и попросил обработать йодом рану на руке. Ни о чем не подозревая, потерпевший пригласил злоумышленника к себе домой. Пока хозяин квартиры искал йод, гость прихватил телефон и кошелек и скрылся.

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