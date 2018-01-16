На пару с их бабушкой.

В Нижнем Тагиле следователи проверяют информацию о том, что местная жительница систематически избивала 2-летнюю дочь и 11-месячного сына. В этом ей помогала ее мать (бабушка детей).

По имеющимся данным, тагильчанка злоупотребляет спиртным, курит при детях и не обеспечивает необходимые условия воспитания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в том случае, если сведения подтвердятся, им будет дана жесткая правовая оценка. Кроме того, устанавливается, какие меры принимали органы системы профилактики.