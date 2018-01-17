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В Кудымкаре местные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

31 декабря местная жительница вызвала скорую к своему двухлетнему сыну. У мальчика была высокая температура. Медики госпитализировали ребенка в стационар сельской больницы. Там мальчику стало хуже, и его перевели в "Больницу Коми-Пермяцкого округа", где ночью 1 января ребенок скончался в реанимации.