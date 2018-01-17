Киргиз исполосовал ножом школьницу из ревностиСегодня в 10:28
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К ее сестре.
Киргиз, зарезавший 12-летнюю девочку в Москве, получил 16 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Жертвой иностранца стала младшая сестра его экс-возлюбленной. Девочка погибла из-за ревности иностранца к ее родственнице, передает "Уралинформбюро".
Трагедия произошла 24 декабря 2016 года в доме на Ферганской улице. Там жила гражданка Киргизии с тремя дочерьми (12, 20 и 21 лет), а также с маленьким внуком (от старшей дочки). Семья проживала в квартире 69-летней лежачей пенсионерки: мать девочек в качестве сиделки нанял брат пожилой дамы.
Некоторое время назад 20-летняя девушка привела в дом нового ухажера, которому не везло с работой и негде было жить. Молодой человек ревновал подругу, подозревал в неверности. Из-за этого пара разошлась в конце ноября.
Позднее, в конце декабря, парень решил забрать свои вещи из квартиры бывшей подруги. Дверь открыла ее младшая сестра, кроме нее в доме были 4-летний племянник и лежачая хозяйка квартиры. Гость попросил девочку помочь с поиском его одежды: школьница отказалась. Ответ взбесил иностранца: тогда он пошел на кухню, где взял нож, а затем ударил девочку, целясь в лицо, пишет "МК".
После удара жертва потеряла сознание. Молодой человек отнес ее в ванну, где изрезал кухонным ножом. Затем он набрал воды, чтобы создать впечатление, будто школьница утонула. Кроме того, преступник забрал из квартиры чужой мобильный, за который приобрел в итоге билет до Бишкека.
Злоумышленника задержали при посадке на рейс. На первом же допросе он во всем признался и заявил, что убил школьницу из-за душевной боли, которую причиняла ему ее сестра своими изменами.
Стоит отметить, что кроме срока в колонии строгого режима, злоумышленник выплатит матери погибшей 1 000 000 рублей морального ущерба и возместит стоимость украденного телефона.
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