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В Снежинске многодетная мать задушила новорожденногоСегодня в 11:39

Из-за денежных трудностей.

В Снежинске по подозрению в убийстве новорожденного сына задержали 42-летнюю местную жительницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ С КР по Челябинской области, преступление было совершено днем 14 января 2018 года. Женщина родила мальчика дома, а затем задушила его. Правоохранителям женщина пояснила, что на такой шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение. По имеющимся данным, в семье воспитывается четверо детей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
...... Сегодня в 12:37

А отнести ребенка в бэби-бокс она не пробовала? Вот ещё один довод ЗА такие бэби-боксы.

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