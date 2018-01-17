Из-за денежных трудностей.

В Снежинске по подозрению в убийстве новорожденного сына задержали 42-летнюю местную жительницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ С КР по Челябинской области, преступление было совершено днем 14 января 2018 года. Женщина родила мальчика дома, а затем задушила его. Правоохранителям женщина пояснила, что на такой шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение. По имеющимся данным, в семье воспитывается четверо детей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.