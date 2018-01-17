Спьяну.

В начале ноября 2017 года Шадринский горсуд вынес приговор Сергею Кокорину - полному тезке сына губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Он получил 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в силу, передает "Уралинформбюро".

Как следует из текста приговора, преступление было совершено в ночь на 29 апреля 2017 года. Пьяный Кокорин с приятелем находились в общежитии. Их пригласил в свою комнату ранее неизвестный мужчина. Троица начала распивать суррогатный коньяк из канистры.

Мужчины допились до беспамятства. Многое из случившегося в тот вечер они не помнят. В определенный момент в руке Кокорина оказался самодельный кухонный нож, которым он несколько раз ударил гостеприимныго собутыльника, а затем ушел.

Потерпевший дополз до соседей и попросил вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали у него повреждение тонкой кишки. Жизнь мужчины удалось спасти.

Изначально следователи вменяли Кокорину покушение на убийство. Он находился под домашним арестом. Однако суд переквалифицировал статью на более мягкую - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что при вынесении вердикта суд не увидел ни одного отягчающего обстоятельства. Хотя все участники дела подтвердили, что Кокорин находился в состоянии "тяжелого алкогольного опьянения". Однако был учтен ряд смягчающих обстоятельств - признание вины, раскаяние, возмещение морального и материального вреда.

"С места работы и с разных мест учебы характеристики на него положительные, в них отмечено, что склонности к противоправному поведению не имеет, плохих поступков не совершал. При таком положении, учитывая фактические обстоятельства дела и все данные о личности Кокорина в совокупности, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, путем применения к нему условного осуждения", - говорится в тексте приговора.

В настоящее время Кокорин находится под подпиской о невыезде. Ему запрещено менять место жительства и выходить на улицу ночью - с 22.00 до 06.00. Кроме того, он должен регулярно отмечаться в ГУФСИН.

"К работе губернатора это не имеет никакого отношения", - коротко прокомментировала "Уралинформбюро" пресс-секретарь главы региона Ольга Сапожникова. При этом в беседе с корреспондентом портала tochkanews.ru она добавила, что "это его личная жизнь".