Женщину зарезали.

В Ноябрьске по факту обнаружения двух сгнивших трупов в балке возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тела 45-летнего мужчины и 29-летней женщины обнаружили 10 января 2018 года - после того, как сотрудники одного из предприятий обратились в полицию с заявлением о пропаже коллеги. Экспертиза показала, что женщина скончалась от проникающего колото-резаного ранения груди. В настоящее время выясняется, кто совершил преступление.

Причина смерти мужчины не уточняется.

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