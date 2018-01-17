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Сгнившие на Ямале трупы привели к "уголовке"Сегодня в 12:45

  • Текст

Женщину зарезали.

В Ноябрьске по факту обнаружения двух сгнивших трупов в балке возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тела 45-летнего мужчины и 29-летней женщины обнаружили 10 января 2018 года - после того, как сотрудники одного из предприятий обратились в полицию с заявлением о пропаже коллеги. Экспертиза показала, что женщина скончалась от проникающего колото-резаного ранения груди. В настоящее время выясняется, кто совершил преступление.

Причина смерти мужчины не уточняется.

Ранее по теме:
В балке на Ямале нашли два сгнивших трупа

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