×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выпивший охранник алкомаркета выбросил кота с 13 этажа на юго-западе ЕкатеринбургаСегодня в 13:18

И пошел смотреть телевизор.

Житель Екатеринбурга выбросил собственного кота с 13 этажа. Преступление было совершено 16 января на улице Павла Шаманова. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого задержали по горячим следам. 37-летний мужчина признал вину и поведал об обстоятельствах произошедшего.

"Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сёма и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того, как приятель ушел – лег спать. Ночью его якобы разбудил шум - животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Схватив наиболее агрессивного из них, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил на улицу, после чего, как ни в чем не бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор", - отметил Горелых.

Мужчина ранее не имел проблем с полицией, работает охранником в алкомаркете. Кот от полученных травм скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Екатеринбуржцу грозит до трех лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
валентина Сегодня в 15:08

Живодёрам так и надо, пусть посидит и подумает, что животные тоже живые существа, тем более беззащитные.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×