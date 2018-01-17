Выпивший охранник алкомаркета выбросил кота с 13 этажа на юго-западе ЕкатеринбургаСегодня в 13:18
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И пошел смотреть телевизор.
Житель Екатеринбурга выбросил собственного кота с 13 этажа. Преступление было совершено 16 января на улице Павла Шаманова. О произошедшем в полицию сообщили очевидцы.
Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого задержали по горячим следам. 37-летний мужчина признал вину и поведал об обстоятельствах произошедшего.
"Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сёма и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того, как приятель ушел – лег спать. Ночью его якобы разбудил шум - животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Схватив наиболее агрессивного из них, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил на улицу, после чего, как ни в чем не бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор", - отметил Горелых.
Мужчина ранее не имел проблем с полицией, работает охранником в алкомаркете. Кот от полученных травм скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Екатеринбуржцу грозит до трех лет лишения свободы.
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Живодёрам так и надо, пусть посидит и подумает, что животные тоже живые существа, тем более беззащитные.ответить
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