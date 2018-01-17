Почти на 2 года.

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Ревды, признав его виновным в истязании деда. Он проведет 1 год 9 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, с мая по июль 2017 года молодой человек избивал пенсионера.

Следует отметить, что подсудимый ранее освободился из колонии и в течение восьми лет должен был вести себя примерно. Однако он отсутствовал дома в ночное время и находился пьяным в общественном месте. За это его привлекли к административной ответственности.