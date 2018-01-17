И забрали его деньги.

Следователи предъявили обвинение в надругательстве и разбойном нападении двум жителям Тарко-Сале 34 и 37 лет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в ночь на 14 января 2018 года. Пьяный потерпевший познакомился в магазине с одним из обвиняемых и отправился к нему в гости. Там находился второй злоумышленник, который повздорил с ямальцем.

Обвиняемые, угрожая потерпевшему травматическим пистолетом, отобрали у гостя 5 тысяч рублей и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленники находятся под арестом.