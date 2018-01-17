Ему грозит 10 лет.

В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в наркоторговле.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, юноша связался через Интернет с неустановленным лицом и попросил дать ему возможность заработать. Подростку поручили забирать из тайников наркотики и делать закладки на территории города. За каждую ему обещали в среднем 150 рублей.

В сентябре 2017 года юношу задержали. При себе у него было девять пакетов с наркотиком, еще пять он успел разложить (они изъяты).

В настоящее время подросток находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.