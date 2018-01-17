Тела обнаружили в машине.

В Оренбурге 17 января около 09.00 были обнаружены тела местного 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына. Трупы со множественными ножевыми ранениями нашли в салоне Toyota Land Cruiser 200, припаркованного во дворе 96 и 98 домов по улице Карагандинской.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"В связи с резонансом и общественной значимостью оно передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Оренбургской области", - добавили в ведомстве.