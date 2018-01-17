В нее входили 7 человек.

Первоуральский горсуд вынес приговор банде "черных риелторов". На скамье подсудимых - шестеро женщин и один мужчина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в мошенничестве и краже. Злоумышленников отправили в колонию на срок от четырех до девяти лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Банда промышляла с 2009 по 2016 год. Злоумышленники подыскивали людей, ведущих асоциальный образ жизни, легко внушаемых и не обладающих знаниями в сфере недвижимости. Они втирались к своим жертвам в доверие: покупали им еду и выпивку, помогали в бытовых вопросах. Затем подсудимые уговаривали за вознаграждение совершить сделку по распоряжению недвижимостью. В итоге потерпевшие оставались ни с чем.

Чтобы придать видимость законности своим действиям, банда документально оформляла сделки, предлагала варианты жилья для обмена и давала возможность временного проживания.

"Выявили и задержали группу, о которой идет речь, весной 2016 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. По месту жительства подозреваемых сыщики провели десять обысков, изъяв вещественные доказательства, имевшие важное значение для объективного разбирательства. Одна из осужденных дам и ранее отбывала срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление, еще две - привлекались к уголовной ответственности, но тюремного заключения избежали. Еще два участника группы – мужчина и женщина также ранее имели проблемы с законом и отбывали срок на зоне, но за иные деяния", - сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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