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Священник Грозовский сел на 14 лет за педофилиюСегодня в 16:01

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Он надругался над тремя девочками.

17 января Приозерский горсуд Ленинградской области вынес приговор священнику Глебу Грозовскому, признав его виновным в педофилии. Он проведет 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По данным следствия, летом 2009 года Грозовский надругался над малолетней девочкой на территории православного детского лагеря на острове Коневец (Ленинградская область).

В июне 2013 года он совершил аналогичное преступление в Греции - в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия". Священник вошел в апартаменты, где проживали две девочки 9 и 12 лет, и совершил насильственные действия сексуального характера.

Осенью 2013 года Грозовского объявили в международный розыск и заочно арестовали его. Мужчину задержали в Израиле в сентябре 2014 года, а спустя два года экстрадировали в Россию.

"Пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские СМИ, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших. При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", - добавили в пресс-службе.

Ранее по теме:
Интерпол задержал священника-педофила Грозовского в Израиле

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