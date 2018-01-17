"Под мухой".

Жителя Караганды (Казахстан) подозревают в жестоком убийстве матери и бабушки. Следователи считают, что мужчина расправился с родными под воздействием алкоголя, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, пьяный казахстанец изрезал мать и бабушку ножом. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он устроил пожар.

Абайский райсуд арестовал мужчину на два месяца, пишет Tengrinews.kz. Если его признают виновным, ему может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.