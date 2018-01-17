Девочка пожаловалась учителям.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Тарко-Сале. Ее подозревают в истязании 15-летней дочери.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, женщина избивала девочку с апреля по октябрь 2017 года. О случившемся в полицию сообщили преподаватели школы, которым пожаловалась потерпевшая.

Следует отметить, что подозреваемая спиртным не злоупотребляет и имеет постоянное место на работе. Ранее к ответственности не привлекалась. Семья на профилактическом учете не состоит.