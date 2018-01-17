Во время застолья.

Житель Караганды (Казахстан) получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство приятеля, просившего руки его дочери. В момент совершения преступления у него была непогашенная судимость. Отбывать новое наказание злоумышленник будет в колонии чрезвычайной безопасности, передает "Уралинформбюро".

Суд установил, что карагандинец выпивал вместе с приятелем в строительном вагончике. В ходе застолья товарищ попросил у отца понравившейся девушки выдать ее за него.

Получив отказ, он обругал несостоявшегося родственника, после чего завязалась драка. В ходе потасовки отец "невесты" избил приятеля ножом, от чего тот умер на месте.

Осознав, что натворил, карагандинец попросил помощи у друга сына. Тот по просьбе мужчины отвез его и труп к памятнику природы "Березовая роща", пишет Tengrinews.kz.

Стоит отметить, что помощник рецидивиста также получил срок: суд счел, что тот намеренно скрыл факт убийства и не сообщил о нем в полицию. В колонии средней безопасности он проведет 2 года.