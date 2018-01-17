Злоумышленников разыскивают.

В Челябинске полиция разыскивает грабителей, которые жестоко избили прохожую. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Инцидент, случившийся в Калининском районе города, попал в объектив камер видеонаблюдения.

Ролик опубликован в соцсетях. На нем видно, как двое мужчин пытаются вырвать сумку из рук пожилой женщины. Она сопротивляется. Тогда грабители валят ее на землю и избивают ногами. Даже получив сумку, они не останавливаются. Бьют по голове. После этого проверяют карманы. Мужчины украли 850 рублей и личные вещи. 59-летняя женщина осталась жива.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

За три последние недели в этом районе совершенно пять ограблений, но в полиции пока не связывают их между собой.