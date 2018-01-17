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Владелицу Красноуральского химзавода посадили под арестСегодня в 17:15

  • Текст

Домашний.

Суд изменил меру пресечения экс-директору Красноуральского химзавода Ларисе Губайдуллиной. Ее посадили под домашний арест на два месяца - до 16 марта 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщину обвиняют в нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах: весной 2017 года пожар на предприятии едва не стер Красноуральск с карты Свердловской области.

Изначальное Губайдуллина находилась под подпиской о невыезде. Однако когда дело дошло до суда (октябрь 2017 года), она проигнорировала 16 заседаний. Судебные приставы не нашли женщину по месту жительства. В связи с этим было принято решение об изменении меры пресечения.

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