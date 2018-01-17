Сиволап обжаловал приговорСегодня в 17:21
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На пару с адвокатом.
Осужденный екатеринбургский бизнесмен Виталий Сиволап и его адвокат обжаловали приговор. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
Ранее суд признал предпринимателя виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава и отправил в ИК строгого режима на 15 лет 1 месяц. Кроме того, Сиволап должен заплатить 3,5 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
Бизнесмен несколько лет уклонялся от погашения долгов по кредитам. В октябре 2016 года судебный пристав Сергей Дмитриев пришел к дому осужденного и начал описывать его машину. В это время бизнесмен сбросил из окна бутылку из-под виски. Она попала в голову приставу. Пострадавшего госпитализировали, в марте 2017 года он скончался.
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